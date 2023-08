Facce conosciute al mondo Juve, dalle parti del centro di Torino. Si sono rivisti Jorge Antun, procuratore di Paulo, e Nahuel Ruiz, amico fraterno della Joya e parte dell'entourage. No, nessuna nuova telenovela di mercato legata al calciatore argentino e un eventuale riavvicinamento alla Vecchia Signora. Dybala resta un calciatore della Roma ed é vicino il suo rinnovo con la società giallorossa. Oltre a seguire Dybala, i due hanno interessi anche con altri calciatori argentini che vivono e giocano nel capoluogo piemontese. O, magari, una visita a quella che per molto tempo, anche in tempi recenti, in parte é stata la loro città. Motivi che possono essere vari, ma da escludere é quello più romantico.