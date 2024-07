Di Lorenzo Juve, le parole dell'agente

Le parole di Mario Giuffredi, agente di, intervenuto in conferenza stampa.- "Da circa una settimana Giovanni Di Lorenzo, d'accordo col club, ha comunicato tramite una sua lettera la volontà di rimanere al Napoli e continuare il suo percorso di vita e professionale con il club. E il suo percorso di vita privata con la città. Da parte mia, in qualità di agente del calciatore, mi sembra doveroso fare un po' chiarezza su quanto accaduto, su tutto quello che si è detto".- "Non voleva mollare la barca e il club in una situazione difficile, ma aveva paura che un altro tipo di allenatore poteva lasciari nella stessa situazione. Conte era l'unico allenatore che gli dava garanzie sotto tutti i punti di vista, anche quello personale perché non avrebbe affrontato da solo tutti i problemi com'è accaduto l'anno scorso. Nelle mie conversazioni con Manna ho sempre detto che Di Lorenzo sarebbe rimasto solo con l'arrivo di Conte".- "Poi, nonostante ci siano state tutte queste cose che l'avevano angosciato, il ragazzo aveva sempre detto che sarebbe rimasto con Conte. All'epoca però non c'era la certezza. che sarebbe arrivato Conte, il Napoli stava parlando anche con Gasperini e Italiano".- (da Tmw) "Voglio chiarire una cosa importante sulla Juventus perché ne ho sentite di cotte e di crude. Io non chiamo un club e propongo Di Lorenzo. Quando faccio quelle interviste le faccio anche per far capire agli altri club che Di Lorenzo è sul mercato. Io non mi sono mai seduto con la Juventus, non ho mai avuto nessun accordo con la Juventus. La Juventus, come l'Inter e l'Atletico Madrid, mi ha detto che si sarebbero sedute a parlarne con piacere. Non c'è mai stato nessun accordo, anche perché altrimenti poi avrei fatto una brutta figura. Né con la Juventus né con altri club mi sono seduto. Giuntoli è stata una persona correttissima. E' un direttore furbo, scaltro, intelligente. Ma non è andato mai oltre alla frase che mi hanno detto anche tutti gli altri: 'Se il Napoli lo lascia partire io ci sono'. Mi dispiace che si sia creato un polverone su questa cosa della Juventus".