Profilo

Età: 19 anni

Nazionalità: Olandese

Piede: destro

Altezza: 191 cm

Ruolo: centrocampista centrale, esterno destro

Scadenza contratto: 2025

Numeri

Minuti: 1380’

Gol: 3

Assist: 5

”. Lo scriveva sui suoi social Oluwu, agente di Livano Comenencia , a settembre, qualche giorno dopo l’ufficialità del suo passaggio alla. E l’inizio non è stato dei più semplici: prestazioni altalenanti, una doppia ammonizione nella partita contro il Gubbio il 25 ottobre, una qualità superiore che, però, faticava a venir fuori. Ma adesso tutto è cambiato, nel 2024 ha già confezionato tre assist, uno doppio nella vittoria contro la Spal, e come racconta ai nostri microfoni il procuratore: “”. Come non essere d’accordo.Molti di noi, alle prime apparizioni in bianconero, rimasero sorpresi dal vederlo agire a centrocampo come mezzala; visto che, di recente, nel Psv stava giocando come esterno. E proprio dall’Olanda parte l’interesse bianconero come ci racconta sempre Olumide: “”. E il retroscena è che gli osservatori hanno preso appunti e la dirigenza ha finalizzato l’acquisto con l’intenzione di portare a Torino una mezzala, non un esterno. Ancora l’agente al BN: “”.Il paradosso, però, è che di recente Brambilla l’ha spostato nella corsia di destra ed è qui che il suo potenziale sta emergendo. Insomma, sicuramente non si può dire che gli manchi una delle caratteristiche più richieste del calcio moderno: laSarà Livanoil prossimo a fare il salto in prima squadra? Da parte sua, Oluwuci crede: “”. E non è una speranza campata per aria. La crescita è esponenziale e costante: segno che il periodo di ambientamento è alle spalle. In diverse occasioni si è già allenato con la prima squadra, è uno degli osservati speciali. In caso di bisogno, a centrocampo o sull’esterno,sa che può contare sulla sua gamba e sulla sua qualità.