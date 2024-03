Charly Alcaraz, parla l'agente

Le parole di Sebastian, agente di Charly Alcaraz , ad AS.

ACCORDO JUVE-SOUTHAMPTON - "Era fine gennaio, avevamo già chiesto alla società di essere ceduti per giocare di più e avevamo alcune opzioni con il Nottingham, con il Lione e con il Marsiglia. E si stava parlando anche con gente dell'Everton. La domenica prima della chiusura del mercato sono andato a Londra per esplorare tutte queste opzioni e nel mezzo mi ha chiamò la Juventus. Andai così dal Southampton e stabilimmo le condizioni di uscita. Lunedì sera ho chiamato al telefono la Juventus che mi promise avrebbe presentato un'offerta il giorno dopo. Fu così: alle 8.30, ricevetti sul cellulare un'offerta ufficiale della Juventus e in un giorno abbiamo effettuato l'operazione".

Alcaraz Juve, il comunicato sull'infortunio

Alcaraz Juve, il comunicato sull'acquisto

- "Un prestito oneroso più una penale che si attiva se il giocatore disputa meno del 30% dei minuti complessivi. Diminuisce al punto che la penalità è pari a zero se gioca oltre il 60%".- "Non so cosa potrà accadere".Carlos Alcaraz durante l’allenamento dl 6 marzo ha accusato un problema muscolare alla coscia destra. Questa mattina è stato sottoposto presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione a carico del muscolo bicipite femorale.Tra 10 -15 giorni sarà rivalutato per definire con esattezza i tempi di recupero.Torino, 31 gennaio 2024 – Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Southampton Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Carlos Jonas Alcaraz Duran a fronte di un corrispettivo di € 3,7 milioni, oltre ad oneri accessori di € 0,2 milioni, che potrà essere aumentato per una cifra non superiore a € 1,9 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un corrispettivo pattuito pari a € 49,5 milioni, pagabili in tre esercizi, che potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.