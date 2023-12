Le parole di Igor, agente di Adzic - "In questo momento è un giocatore che può giocare sia come dieci che come seconda punta - ha detto l'agente a Tmw -, ma in futuro può diventare una mezzala top. Ha una qualità fisica enorme, corre dodici chilometri a partita e lo fa in un campionato minore. Corre e sta facendo cose importanti, sta crescendo e lo si può vedere in Nazionale: compirà 18 anni solo nel 2024 ma gioca già nel Montenegro Under 21".- "La Juve è la Juve.. E' chiaro che ci sono tante società interessate, ma quello bianconero è uno dei più importanti club europei. Devo però fare una precisazione...Lui resterà qui altri sei mesi. Non è dotato di passaporto comunitario, compirà 18 anni solo a maggio e per questo motivo solo in estate potrà lasciare l'attuale società".- "Difficile dirlo ora, anche perché bisognerà capire come i suoi futuri allenatori decideranno di impiegarlo. Dico solo che il Montenegro è terra dove sono cresciuti talenti importanti come Savicevic e Mijatović, Vucinic e Jovetic. Ecco da 10-15 anni che non si vedeva un giovane così pronto e talentuoso. Diventerà un calciatore importante".