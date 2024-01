Claudioagente Fifa ha parlato a TvPlay della situazione della Juventus. Le sue parole:"Sicuramente Yildiz è esploso, ma la Juventus ha fatto questo grandissimo lavoro negli ultimi anni con i giovani che finalmente hanno iniziato a lanciare dalla fine della scorsa stagione e quest’anno quindi ha giocatori importanti e giovani in più posizioni. Per quel che riguarda avanti io penso che Chiesa in questo momento sia nella sua posizione forse il più forte giocatore che c’è in Italia e privarsene sarebbe un peccato, anche perché la Juventus sta tornando a livelli alti e pensando a una presenza importante in Champions League il prossimo anno, che credo sia scontata ormai, avere più alternative sarà importante. Quindi dare via Chiesa vuol dire comunque prenderne un altro dello stesso livello. Credo che possano servire entrambi e che possano anche coesistere tutto tutto sommato in determinate partite con il nuovo tipo di gioco che sta facendo la Juventus, Vlahovic si è confermato quello che è, un ottimo giocatore, il modo in cui la Juventus sta giocando è più offensivo ultimamente e questo gli ha dato la possibilità di tornare ad alto livello".