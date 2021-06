Lady Swarovski Diana Langes, austriaca di fede juventina, parla a Tuttosport: "Ogni tirolese ha due cuori e uno batte per l’Italia".



CHI PRENDERE - «(risata) Se proprio devo sognare, vorrei Chiellini e Locatelli».



ITALIA-AUSTRIA - «È un momento storico per noi, siamo parecchio orgogliosi della nostra Nazionale. Credo che in molti ci abbiano sottovalutati. Siamo molto più pericolosi di quanto pensi la maggior parte della gente».



PRONOSTICO - «Dico 2-1 per l’Austria. Ma soprattutto mi auguro che sia una bella gara per tutti e che nessuno si faccia male».



ITALIA - «Ogni tirolese ha due cuori e uno batte per l’Italia. Amiamo le vostre tradizioni, la passione e lo stile di vita che il popolo italiano ha diffuso in tutto il mondo. E penso che queste qualità si riflettano anche nel modo di giocare a calcio dell’Italia».



JUVE - «Sì, è la mia squadra preferita».



PRESIDENTE - «Da numero uno del WSG Tirol, invece, sogno più Cristiano Ronaldo o Alaba in futuro? Sappiamo chi siamo e da dove veniamo, preferiamo essere realisti. Il nostro obiettivo è restare nella massima serie austriaca. Un sogno, però, ce l’ho... Mi piacerebbe che, prima o poi, un giocatore del WSG Tirol arrivasse a giocare nella Juventus da protagonista».



AFFARI COME FREDERIKSEN - «Sì, il nostro direttore sportivo è in contatto con la dirigenza bianconera. Vedremo, di sicuro il rapporto tra i nostri due club è ottimo».