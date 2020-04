"Avete paura che mi stia mancando un po’ di dolcezza? in effetti grazie di cuore a tutti e buona #domenicadellepalme". In dolce attesa, Michela Persico sembra essersi lasciata alle spalle il periodo difficile dopo la positività al Coronavirus. Lady Rugani, risultata negativa all'ultimo tampone fatto dopo quello del suo fidanzato aveva raccontato la paura per lei e per la sua dolce metà. Soprattutto, il timore era relativo alla sua gravidanza, che da qualche mese allieta le giornate di casa Rugani. Il difensore bianconero è stato il primo a essere stato riscontrato positivo al Covid19 in tutta la Serie A. Da lì sono scattate le misure ristrettive per tutti i calciatori del massimo campionato e non solo.