Michela Persico si racconta. Lady Rugani ha parlato alla Gazzetta dello Sport, tra la nuova vita a Rennes e quella da mamma. Ecco le sue parole: "All'inizio è stato difficile metabolizzare l’idea, perché Tommaso era molto piccolo. Rennes è una città accogliente e graziosa, sono riuscita a ricrearmi dei punti di riferimento e ad adeguarmi al cambiamento, ma porto l’Italia nel cuore. Qui passeggio molto: un’attività che mi rigenera".



ATTIVITA' - "Avendo fatto un parto cesareo, per il primo mese ho sospeso l’attività sportiva. Ma ho praticato sport durante tutta la gravidanza, con camminate blande e sedute (online) di allenamento muscolare con il mio personal trainer. Fino agli ultimi due mesi: poi ho smesso. Dopo il parto, ho ripreso camminando sul tapis roulant. Cerco di ritagliarmi dei momenti durante la giornata e ne approfitto quando Tommaso dorme. Posiziono la culla accanto a me e cammino. Oppure, passeggio e lo faccio addormentare all’aria aperta. Il mio ritmo? 5 giorni alla settimana per un'oretta. E poi, una volta, mi dedico all’attività muscolare, ma molto leggera". NON RINUNCIO A... - "Alla pizza. Certo, qui in Francia non è una specialità, ma ho trovato un’alternativa: il cibo indiano. Pollo, spezie, riso. Una delizia!".