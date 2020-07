Michela Persico, compagna di Daniele Rugani, ha raccontato come è nata la storia d’amore con il difensore della Juventus al settimanale Chi: “Mi sono trovata seduta vicina a lui. Non c’erano altri posti, abbiamo parlato del mio cagnolino, ma la cosa era finita lì anche perché non ci eravamo riconosciuti: io lavoravo a Telelombardia e stavo per firmare per Mediaset, lui giocava nell’Empoli ed era ad un passo dalla Juventus. Ho pensato “che ragazzo per bene” perché era lì con suo padre. Poi il destino è stato dalla nostra parte, perché il primo servizio che mi hanno affidato nella redazione di Mediaset è stato proprio sul passaggio di Daniele in bianconero. Così ho cercato un po’ di dettagli su di lui, sono andata a vedere il suo profilo Facebook e ho scoperto che eravamo già amici. Gli ho scritto dicendogli che all’ora di pranzo avrei parlato di lui in tv, e mi ha risposto: “Ma che caria, ti sei ricordata?”. A quel punto pensai che fosse proprio un segno del destino. All’inizio mi dicevo: “No, un calciatore no”. Ma non potevo negare l’evidenza, c’erano troppe coincidenze. E poi lui era un calciatore atipico: semplice, umile, parlava bene, metteva le ‘acca’ nei messaggi al posto giusto, una grammatica perfetta e gli accenti corretti”.