Michela Persico, fidanzata di Daniele Rugani ha parlato a Live non è la D'Urso di come ha vissuto i giorni in cui ha scoperto la positività al coronavirus del difensore della Juventus: "Daniele aveva i classici sintomi da Coronavirus e la Juve ha ritenuto opportuno intervenire. C'è stato un enorme clamore mediatico essendo stato lui il primo caso e mi è spiaciuto dover annunciare della mia gravidanza in questa situazione di emergenza". Anche la stessa Persico, giorni dopo, è risultata positiva al coronavirus: "Quando ho saputo della positività di Daniele sono andata in cortocircuito: mille domande, tante preoccupazione ma non sono riuscita a darmi delle risposte. Non sapevo a chi appellarmi a quel momento per tranquillizzarmi: ho sentito i miei genitori che si trovano nell'area più contagiata al momento".



Nella gallery le foto di Daniele e Michela