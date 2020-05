Michela Persico, compagna di Daniele Rugani, è stata ospite in una diretta Instagram di Radio Veronica One in cui si è soffermata sulla sua quarantena, sulle sue passioni e sul difensore della Juventus: “La cucina è diventata il mio habitat naturale. Mi diletto tra torte, dolci, primi e secondi. Devo dire che questa quarantena ha fatto bene a me e il mio compagno, perché sono migliorata a livello culinario (ride, ndr). Prima ancora del Covid, Daniele mi aveva fatto una stella Michelin, che ho qua in cucina. Dopo 35 giorni, ora che è tornato apprezza ancora di più tutti i miei cibi che cucino. Ora seconda stella”.



SU RUGANI E LA JUVE - “Alle 14 di questo pomeriggio Rugani è uscito. Oggi hanno iniziato le visite di prassi (la Juventus, ndr), da domani si riallenano. Stiamo in work in progress perchè ogni giorno ci sono notizie diverse, quindi vediamo se continueranno ad allenarsi, se questo campionato ripartirà oppure no”



SULLA QUARANTENA - “Sono stata tanto tempo sola, Daniele è stato via 35 giorni quindi in realtà insieme stiamo da una quindicina, una ventina di giorni. Quindi in tutto questo tempo sola, ho avuto lo spirito giusto nell’affrontare questo momento. Io sono una che di carattere cerca di vedere il lato positivo delle cose, non mi piango addosso. Quindi in questo momento che Daniele era positivo, io pure, a casa da sola, incinta e nessun aiuto, se avessi magari avuto un altro modo per affrontare la cosa mi sarei pianta addosso tutto il giorno. Non è stato così, quindi io ho riscoperto dei valori e delle piccole cose che prima davo proprio per scontato. Come l’esempio del cucinare. Se lo prendi come momento di distrazione e per ritrovare me stessa, è un momento molto rilassante dove pensi, dai dei giusti valori a delle cose che prima ti scivolavano. Con lo spirito giusto ho affrontato questo periodo con molta tranquillità perchè facevo un lavoro su me stessa. Ho preso la cosa nel modo migliore”.