Sì, piacerebbe a. Certamente anche a Daniele. Ma Rugani resterà davvero alla Juventus? Un gioco d'incastri, si guardi anche la situazione di: il turco sì, è sul mercato, ma serviranno 40 milioni di euro per la cessione. Se dovesse concretizzarsi, un'idea per Allegri potrebbe essere quella di confermare Rugani come quarto centrale della rosa, da valutare anche Dragusin e il possibile inserimento nella trattativa per Locatelli.In ogni caso, la prima a esporsi è stata proprio lady Rugani, Michela Persico. La quale, attraverso le sue stories Instagram, ha chiarito la sua posizione: "Se mi piacerebbe la permanenza di Daniele alla Juve? Ciò che lo rende felice...