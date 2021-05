Michela Persico, fidanzata del difensore Daniele Rugani, rispondendo ai suoi follower su Instagram ha fatto cenno anche alla situazione del giocatore, attualmente in prestito al Cagliari ma ancora di proprietà della Juve. "Ora sono rientrata a Torino, nella nostra casa che abbiamo da cinque anni, e non nego che respiro proprio l'aria di casa, però l'esperienza di Cagliari è stata bellissima - ha dichiarato la telegiornalista -. La città è stupenda, e loro ci hanno accolto veramente bene, sono stati tutti carini e gentili. Il futuro di Daniele? Sarei più felice di voi se avessi la risposta, così saprei già dove indirizzare il mio nuovo trasloco, ma purtroppo non so ancora dirvi niente".



Gli ultimi scatti "social" di Lady Rugani nella nostra fotogallery