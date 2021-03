Nel corso della sua intervista a Tuttosport, la fidanza di Rugani Michela Persico ha parlato delle persone della Juventus con cui è rimasta in contatto: “Con Annekee, la fidanzata di De Ligt. Quando passo da Torino trovo sempre il tempo per salutarla e vederla: abbiamo legato tantissimo e anche Daniele va d’accordissimo con Matthijs. Saranno stati anche antagonisti come ruolo, ma i rapporti umani vanno oltre. E poi a Torino c’è il mio personal trainer, Carmine, che continua a seguirmi in video”.