Michela Persico, giornalista sportiva e fidanzata di Michele Rugani, ha postato una storia su Instagram in cui racconta il suo aperitivo in Piazza San Carlo a Torino, insieme all'amica Rossella Resui, molto popolare sul social (15 mila followers) e grande amante dello spritz.

Nella video-story la Persico presenta la sua amica e ritrae il momento in cui al tavolo vengono portate stuzzicherie da mangiare. Un clima allegro, incoraggiato forse anche dalla gioia per il bambino che dovrebbe nascere a breve. Una gioia naturalmente condivisa dal futuro padre Rugani, che però a livello lavorativo non sta vivendo uno dei momenti più allegri, vista la prestazione contro il Milan che l'ha posto sul banco degli imputati insieme a tutto il pacchetto arretrato della Juve...