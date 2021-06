Dopo l'ultima stagione divisa tra Rennes e Cagliari, Daniele Rugani è tornato alla Juventus per fine prestito e nelle prossime settimane il suo agente incontrerà la società per valutare il futuro del difensore. Massimiliano Allegri lo conosce bene per averlo già allenato in bianconero, il classe '94 viene da una stagione tra alti e bassi e dopo essersi messo ormai alle spalle i problemi fisici che hanno frenato il suo ambientamento in Francia ora è in cerca di riscatto e non vuole più sbagliare.



PUO' RESTARE - La Juve studia un piano per rilanciarlo, e non è escluso che in caso di cessione di Demiral di fronte a un'offerta importante Rugani possa rimanere come quarto difensore centrale dietro a Bonucci, De Ligt e Chiellini. Intanto, il giocatore si gode l'estate al mare insieme alla sua compagna Michela Persico e al figlio appena nato. Qualche giorno di relax sotto al sole di Forte dei Marmi come raccontano le foto della Perisco, tornata in super forma dopo il parto.



