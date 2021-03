Michela Persico, fidanzata del difensore Daniele Rugani, ha concesso un'intervista a L'Unione Sarda. "Cagliari è meravigliosa, oltre ad essere una piazza calcìstica calorosa, e i sardi sono accoglienti - ha dichiarato la telegiornalista a proposito della sua nuova città -. Inoltre l'aeroporto è ben collegato con le destinazioni che devo raggiungere per il mio lavoro". La donna ha offerto uno spaccato della loro permanenza sull'isola: "In verità conduciamo una vita tranquilla. Stiamo molto a casa, guardiamo tanti film, facciamo la spesa insieme e stiamo il più possibile con nostro figlio. Di recente siamo stati a cena con i compagni di squadra di Daniele, si è creato un bei gruppo, anche tra fidanzate, Quindi, quando c'è l'occasione, si organizza qualcosa per stare tutti insieme".



Inevitabile anche una domanda sul futuro di Rugani, il cui cartellino è ancora di proprietà della Juve: "Se resterà al Cagliari? Non so. Posso solo dire che io faccio il mio lavoro e lui il suo. Se Daniele è felice, io seguo le sue scelte. Fiducia nella salvezza? Assolutamente sì, anche perché la squadra è forte. Poi il calcio è imprevedibile, i risultati pure. Quindi bisogna soltanto impegnarsi e fare sempre meglio: lui è qui per dare il meglio di sé”,



