Dopo l'ospitata di mercoledì scorso, la telegiornalista Michela Persico si ritaglia un ruolo da "opinionista" fissa su Radio 101: tutti i giovedì, dalle ore 11 alle ore 12, farà parte della trasmissione Procediamo condotta da Fernando Proce, visibile anche su digitale terrestre al canale 167. Nel primo appuntamento di oggi, è stato inevitabile parlare anche del suo fidanzato Daniele Rugani, ieri impegnato in Juventus-Roma: "Essendo restato in ritiro dopo la partita mi è toccato festeggiare il nostro quarto anniversario di fidanzamento a casa da sola…" ha rivelato la Persico. E ad un ascoltatore che ha cercato di strapparle una promessa in caso di triplete bianconero, magari uno striptease in stile Sabrina Ferilli, ha risposto con un "vedremo…" che fa già sognare…



