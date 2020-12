Michela Persico, compagna del difensore Daniele Rugani, su Instagram propone un vero e proprio tour fotografico di Rennes, la città francese in cui il fidanzato gioca dallo scorso mese di ottobre, in prestito dalla Juventus. Ma nella didascalia del suo ultimo post emerge, ancora una volta, tutta la nostalgia di Torino: "L'Italia, per me, è la meta più bella al mondo e mi manca tantissimo! Ma dicono che anche Rennes sia molto bella…". Ambientamento complicato? Nemmeno Daniele vive un momento facile: si è infortunato poco dopo il suo arrivo ed è riuscito a disputare solo uno spezzone di gara in Champions League.



