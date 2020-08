Giulia Ortaggi, la bellissima fidanzata del terzo portiere della Juventus Carlo Pinsoglio, ha compiuto ieri 29 anni e ha mostrato su Instagram le foto del suo compleanno. Una festa in una suggestiva veranda, con ovviamente presente il suo Carlo e vari familiari. Pinsoglio è fidanzato con Giulia da oltre un anno e mezzo. Da quando stanno insieme, lui ha vinto due scudetti con la maglia della Juve, mentre lei studia business management all'università di Torino. Ora però la testa è tutta per il Lione: c'è da staccare il pass per Lisbona.