La bella Giulia Ortaggi qualche ora fa si è concessa alle domande dei suoi follower su Instagram, parlando anche del suo rapporto con il portiere della Juve Carlo Pinsoglio, con cui è fidanzata da poco meno di due anni. "Ci siamo conosciuti tramite un amico in comune in un bar di Torino - afferma -. Sposarci? Prima o poi… Figli? Certo, ne vorrei". Un utente scherzando le chiede: "Ma Carlo ama più te o Cristiano Ronaldo?". E lei sta al gioco: "Non ci sono dubbi direi…", risponde postando una foto dell'ennesimo abbraccio fra il suo compagno e CR7, effettivamente molto legati.