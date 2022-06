fa commuovere i tifosi bianconeri. La moglie di Alvaro, che ha da poco annunciato di essere incinta del quarto figlio, ha pubblicato suun emozionante messaggio di addio (o arrivederci?) alla, che proprio quest'oggi ha annunciato la separazione dall'attaccante spagnolo (che a sua volta ha salutato il club con un bellissimo pensiero ). "Quanto amiamo la Juventus, quanto amiamo Torino e quante belle cose ci sono successe qui. Continueremo a tifare da lontano", ha scritto la ragazza a corredo di un post con una "carrellata" di foto di famiglia scattate nel capoluogo piemontese, in Piazza San Carlo e all'Allianz Stadium. La gallery si apre con un dolcissimo video in cui Alessandro, uno dei due gemellini nati nel 2018, canta l'inno della Juve, e si chiude con uno scatto altrettanto tenero con Alvaro, i due primogeniti e il piccolo Edoardo, venuto alla luce nel 2020 proprio a Torino. Impossibile non commuoversi. E chissà che la storia tra la Juve e Morata non possa arricchirsi di un terzo capitolo, prima o poi...