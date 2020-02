Your browser does not support iframes.

In attesa di prendere il treno per Lione e di raggiungere il marito, il centrocampista della Juve Blaise Matuidi, al Groupama Stadium, la splendida Isabelle ieri sera ha risposto ad alcune domande dei suoi follower su Instagram a proposito della loro vita privata. "Torino? Una città meravigliosa - le parole della donna, coetanea del giocatore -. I nostri figli studiano in una scuola internazionale, da quando ci siamo trasferiti qui. A casa parliamo più spesso in francese, ma a volte capita che Myliane, la più grande, voglia parlare in italiano, e Naelle, la seconda, in inglese: cerchiamo di adattarci al meglio".



