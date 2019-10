Gli ultimi scatti "social" di lady Marchisio nella nostra fotogallery

Nel giorno dell’addio al calcio di, la sua bellissima mogliegli rivolge una romanticissima frase su Instagram: "Il piccolo principe diceva che amare non è guardarsi a vicenda, ma farlo nella stessa direzione. Per noi quella direzione ha i nomi di Davide e Leonardo.". La donna, presente con i figli allo Stadium durante la conferenza stampa odierna (e peraltro citata in alcuni passaggi dall’ex centrocampista bianconero), ha anche dedicato al marito la canzone di Ultimo intitolata "Ovunque tu sia" in una Instagram story.