Roberta Sinopoli, moglie di Claudio Marchisio, poco fa rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram ha rivelato: "Abbiamo preso il Covid, tutta la famiglia tranne Davide (uno dei due figli della coppia, ndr). Ma stiamo tutti bene grazie a Dio. Ora stiamo aspettando l'esito dell'ultimo molecolare… Leo e Claudio sono stati sempre asintomatici, io ho perso gusto e olfatto. In questi 17 giorni di quarantena ho lavorato molto in smart ma sono riuscita ad allenarmi tutti i giorni con Claudione e devo dire che mi ha fatto perdere ben due chili". Dalle ultime foto e stories pubblicate dalla donna, in effetti, la compagna dell'ex centrocampista della Juve sembra risulta essere ancora in grandissima forma...



Roberta ha rivelato anche alcuni dettagli del suo rapporto con Marchisio: "La cosa che amo di più di Claudio? La sua grande umiltà. Geloso? Sì, anche troppo… Se ho mai avuto paura che lui mi tradisse? Indubbiamente è un bellissimo uomo quindi le sue galline intorno le ha sempre avute, ma sa che sono molto pericolosa e vendicativa, quindi è meglio che ci pensi prima di farlo”.