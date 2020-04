Roberta Sinopoli, moglie di Claudio Marchisio, non vede l'ora che si concluda la quarantena. Un po' perché a furia di perdere partite a carte e a ping pong con il marito, l'ex storica bandiera della Juventus, non sa più come cercare vendetta, e vuoi pure perché - qualora sarà poi permesso andare in vacanza - è già pronta per la prova costume. Così, come si vede dal suo profilo Instagram, eccola esibire un fisico mozzafiato, senz'altro colorito dalle giornate passate a bordo piscina con il marito Claudio.



Sfoglia la GALLERY per vedere tutte le foto di Roberta Sinopoli