Roberta Sinopoli, moglie dell'ex centrocampista juventino Claudio Marchisio, qualche ora fa si è concessa alle domande dei suoi follower su Instagram. "Se seguo ancora la Juve? Con tutti questi juventini in casa per forza" assicura la donna alludendo al marito e ai due figli, tuttavia ammette di essere "ogni tanto anche un po' granata", essendo il padre tifoso del Torino. "Mi piace tantissimo il calcio e l'ho sempre seguito perché papà ha giocato per tanti anni - prosegue -. Le altre compagne dei giocatori? Con Sonia (Amoroso, moglie di Del Piero ndr) non ci sentiamo molto perché lei vive in America ma la seguo sempre, con Alena (Seredova, ex moglie di Buffon ndr) invece sì. Oriana Sabatini (compagna di Dybala, ndr)? Sì, la conosco ed è veramente stupenda. Claudio farà mai l'allenatore? Non credo, ma mai dire mai…".



La Sinopoli ha affrontato anche argomenti più personali: "Mi sono rifatta il seno, dopo 8 anni sono riuscita a convincere Claudio. Se ho mai pensato a un terzo figlio? Sì, ma a furia di pensarci è passato troppo tempo ormai”. Gli ultimi scatti "social" di Lady Marchisio nella nostra fotogallery