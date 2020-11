Luis Alberto era uno dei positivi al Coronavirus in casa Lazio, ma ora è pronto a tornare per la Juventus. NEgatività ritrovata per il numero 10, con la moglie Patricia che su Instagram racconta: “Non ho avuto la febbre, ma un mal di ossa, testa e gola. Mi sentivo stanca tutto il giorno e avevo difficoltà a respirare. Non ho ancora ritrovato gusto e olfatto. Io e mio marito ci siamo messi in isolamento nei piani superiori della casa, mentre i miei suoceri, che si trovavano a Roma, si sono occupati dei bambini. Con loro non siamo mai entrati a contatto. Da giorni mi sentivo particolarmente stanca, ma pensavo fosse dovuto agli allenamenti. Poi Luis ha fatto il test ed è risultato positivo. Lo stesso giorno anche io mi sono sottoposta al tampone insieme a tutta la mia famiglia. I suoceri e i bambini negativi, io positiva”.