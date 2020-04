La compagna di Paulo Dybala Oriana Sabatini ha raccontato nelle storie Instagram i retroscena degli ultimi giorni vissuti dopo aver saputo della positività della coppia al Coronavirus. Ecco le sue parole: "Ciao a tutti, vi do un aggiornamento perchè molto persone mi stanno chiedendo a riguardo. Il 21 di marzo abbiamo fatto il test per il Coronavirus ed è risultato positivo, poi sono passati 3 giorni e abbiamo fatto un altro test che è risultato negativo. La mattina, però, abbiamo rifatto il test ed è risultato di nuovo positivo. Sappiamo poco di questo virus, ma penso che quello fosse un falso negativo e per accertare la negatività abbiamo fatto un altro test ed è poi risultato positivo. La questione è che questo fa capire quanto poco sappiamo di questo virus. Noi stiamo meglio".