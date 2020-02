Your browser does not support iframes.

Nathalia Felix, la splendida fidanzata dello juventino Douglas Costa, si è sottoposta oggi alle domande dei suoi follower su Instagram fornendo uno scorcio della sua vita privata. "Sono a Torino da un mese, ma mi sembra già un anno - ha spiegato la 25enne brasiliana -. Vivere lontano dalla mia famiglia è molto difficile, anche perché sono molto legata a loro, ma ci parliamo spesso tramite FaceTime e in questo modo cerco di combattere la nostalgia. La mia carriera da modella? Vorrei proseguirla anche qui in Italia, in questo momento non sto ancora lavorando ma intendo cominciare presto. Quella di lasciare tutto per stare al fianco del mio compagno è stata una decisione molto difficile, ma la vita è fatta di scelte, ed è questo quello che ho scelto”



