La splendida modella Nathalia Felix, fidanzata del brasiliano Douglas Costa, prosegue il suo adattamento in Germania dopo il trasferimento del giocatore dalla Juventus al Bayern Monaco avvenuto nell'ultima sessione di mercato. "Avere come compagno un calciatore è molto bello perché si viaggia, si conoscono altre culture, ma è anche difficile, perché da un momento all'altro lui può cambiare squadra, città e Paese, com'è stato in questo caso - ha dichiarato la donna rispondendo ai suoi follower su Instagram -. Ho adorato Torino, mi ha accolto molto bene, il cibo italiano è meraviglioso: ringrazio tutti per l'affetto. La Germania è bellissima ma fa abbastanza freddo. Per fortuna qui la seconda lingua è l'inglese e Douglas la sa parlare, io la imparerò se Dio vuole".



