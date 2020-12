Matthijs de Ligt ha conquistato la Juve. Dopo un inizio difficile il difensore olandese è entrato nel cuore degli juventini e gli 80 milioni investiti dalla Juventus ora sono un vero e proprio affare. Perché l'ex Ajax ha soli 20 anni e un futuro da protagonista davanti a sé: per Raiola sarà il capitano della Juve nelle prossime stagione, secondo Pirlo lo è già anche senza fascia. Leadership e personalità, si è calato alla perfezione nella mentalità bianconera e per la società è un incedibile.



LA COPPIA - Matthijs a Torino si trova benissimo, vive insieme alla sua compagna Annekee - anche lei olandese - che lo coccola e lo sostiene in tutto. Gli è stato vicino nel primo periodo, quello più difficile per de Ligt nel quale le sue qualità non riuscivano a emergere e c'era già chi storceva il naso; l'ha accudito nei mesi scorsi, quando aveva una spalla fuori uso dopo l'operazione. Matthijs sorride con la sua Annakee, protagonista sui social con un profilo Instagram da più di 400mila follower, tra selfie e scatti sexy.