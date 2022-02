A dispetto delle diverse voci sul suo futuro, è una certezza che Matthijs de Ligt si sia ambientato benissimo a Torino e abbia imparato ad amare l'Italia. Lo testimonia anche l'amore per il nostro Paese della sua compagna, la modella AnneKee Molenaar, che in una recente intervista a Vogue ha svelato qual è il suo posto preferito: "Le Langhe. Un vero gioiello, non conosco nessuno che non l'abbia amato. Quando ci siamo trasferiti a Torino abbiamo scoperto che la gente del posto ci va spesso ed è diventato il nostro rifugio per eccellenza. Spesso ci andiamo insieme, ma portiamo anche le nostre famiglie e gli amici. Qui ci godiamo l'un l'altro e la natura. E poi l'intera regione è incentrata sul cibo, tanti ristoranti hanno anche la loro cantina e producono vino, tutto è puro e biologico".