AnneKee Molenaar, compagna del difensore della Juve Matthijs de Ligt, si è concessa alle domande dei suoi follower su Instagram. Rispondendo in varie lingue ("Con Matthijs proviamo a parlare italiano almeno un’ora al giorno"), la giovane fotomodella ha rivelato alcune curiosità: "Cosa mi manca di più dell'Olanda quando sono in Italia? La famiglia, gli amici e i cani dei miei genitori. Tre cose belle dell’Italia? La lingua, la moda e il cibo. Fino ad ora ho visitato Roma, Verona, Firenze, Milano, Rimini Riccione, Alba, Bra e Barolo; vorrei esplorare ancora in futuro. Il posto più bello a Torino? Sicuramente Parco Valentino. Matthjis era il mio migliore amico alle scuole superiori, ci siamo conosciuti così".



