Le dirette su Instagram, in questo periodo di quarantena, sono un altro modo di intrattenere: racconti, rivelazioni, aneddoti e ricordi. E, al gioco di andare live sul noto social network, non si è sottratto Antonio Cassano, ex campione tra le altre di Roma, Inter e Mila, insieme alla moglie Carolina Marcialis, pallanuotista. I due coniugi hanno riso e scherzato insieme a Pierluigi Pardo: "I calciatori? Sono ballerine rispetto a noi che giochiamo a pallanuoto. Sott'acqua succede di tutto. Ci strizziamo pure le tette!". E sul proprio profilo Instagram Carolina mostra i suoi allenamenti e il suo fisico perfetto. Mettendosi a nudo. Perché come scrive lei: " La semplicità è mettersi nudi davanti agli altri. E noi abbiamo tanta difficoltà ad essere veri con gli altri".