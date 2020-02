Your browser does not support iframes.

Rodrigo Bentancur sta vivendo un momento estremamente positivo alla Juventus in questa prima parte di stagione. Il centrocampista della Juve sta crescendo di prestazione in prestazione, tanto da prendersi le chiavi del centrocampo bianconero. Contro la Spal prenderà il posto di Pjanic. Tutto questo anche grazie anche all'amore della sua ragazza. Il centrocampista ci ha fatto innamorare tutti, proprio come Mel La Blanca ha fatto con lui.

Dall'Argentina all'Italia, dal Boca alla Juventus, dalla Bombonera allo Stadium... E se ancora non la conoscete, eccola nella nostra gallery!