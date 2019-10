Your browser does not support iframes.

Il sole bacia ancora la riviera romagnola, e la bellissima Maddalena Nullo, moglie di Andrea Barzagli, si può permettere a ottobre di essere in spiaggia in canottiera. Non una qualsiasi: bianconera ovviamente, e con il logo della Juve ben visibile. Il fisico c’è, come sempre, e allora il ritorno dell’ex difensore nella grande famiglia bianconera - nello staff tecnico di Maurizio Sarri - diventa una buona notizia, oltre che dal punto di vista sportivo, anche per gli "esteti" dell'Allianz Stadium, che di sicuro potranno continuare ad ammirare a lungo Maddalena in tribuna. Anche se in spiaggia, vedere per credere, lo spettacolo è migliore…