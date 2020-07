Una ragazza che utilizza lo smartphone in attesa della metropolitana. Una scena frequente al giorno d'oggi. Meno usuale (per fortuna) è vedere una ragazza che viene scippata del proprio cellulare quando si stanno per aprire le porte del treno. Questo è quanto successo ieri mattina a Milano, nella stazione di Centrale (linea verde della metrò milanese). Come informa Repubblica, che pubblica anche il video delle telecamere di sorveglianza, i due ladri sono due marocchini di 18 e 23 anni senza permesso di soggiorno, che sono stati prontamente arrestati dalla polizia. Uno dei due indossa una maglietta dell'Inter.