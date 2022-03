Con un post sul suo account social, l'ex calciatore biabnconero Paul Pogba ha raccontato il drammatico episodio avvenuto ieri durante il match di Champions tra Manchester United e Atletico Madrid, quando alcuni ladri si sono introdotti all'interno della sua abitazione, dove in quel momento si trovavano anche i suoi figli.'La scorsa notte il peggior incubo della nostra famiglia si è realizzato quando la nostra casa è stata violata e svaligiata mentre i nostri bambini dormivano nella loro camera da letto. I ladri sono stati a casa nostra per meno di cinque minuti, ma in quel tempo ci hanno portato via qualcosa di più prezioso di qualsiasi cosa avessimo in casa nostra. . . il nostro senso di sicurezza . Questo è successo durante i minuti finali della partita di ieri sera, quando sapevano che non saremmo stati a casa. Mia moglie ed io ci siamo precipitati a casa senza sapere se i nostri figli erano al sicuro e illesi. Come padre non c'è sensazione peggiore in questo mondo che non essere lì per proteggere i tuoi figli e spero sinceramente che nessuno debba mai sentire quello che ho provato ieri sera. È per questo motivo che vorrei offrire una ricompensa per chiunque abbia un indizio per aiutarci. Si prega di inviare qualsiasi informazione a rewardpogba @gmail.com'.