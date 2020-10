2









Furto nella notte nell’abitazione di Douglas Costa, esterno della Juventus passato qualche giorno fa in prestito al Bayern Monaco. Come scrive La Stampa, nella notte i ladri sono entrati nella sua casa di via Lagrange, forzando una porta-finestra. Hanno fatto razzia di orologi e preziosi. Ingente il bottino, non ancora quantificato del tutto. Sul furto stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Torino.



Seguono aggiornamenti