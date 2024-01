Un fulmine a ciel sereno nella mattinata di oggi è stato l'addio alla Roma di Josee di tutto il suo staff. Il nuovo tecnico del club giallorosso sarà Daniele De Rossi. La notizia però ha destabilizzato i tifosi della Juventus. Infatti, in forza al club della capitale ci si è recentemente trasferito Dean, difensore classe 2005 di proprietà bianconera. Il giovane aveva scelto la Roma proprio per il tecnico portoghese, di conseguenza ora i tifosi bianconeri si interrogano per capire se sia la scelta giusta quella del giovane Dean oppure se sarebbe stato meglio trasferirsi al Frosinone. In gallery le reazioni dei tifosi.