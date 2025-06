L'addio di Inzaghi a sorpresa e l'arrivo di Chivu: parla Marotta

AFP via Getty Images

Le parole di Beppedal Festival della Serie A, riportate da Calcio e Finanza:“Possiamo dire che l’allenatore dell’Inter sarà Chivu? Abbastanza”.“Siccome nel calcio regna l’imprevedibilità, noi abbiamo assistito a una dichiarazione del nostro allenatore che ci ha detto di ritenere concluso il ciclo dell’Inter e di preferire un’esperienza alternativa. La vicinanza della finale ci ha portato a non toccare l’argomento prima della finale, ma anche Inzaghi questa decisione l’ha presa sicuramente il lunedì successivo alla sconfitta. Nessuna confusione, abbiamo semplicemente incassato una decisione che ci ha trovato parzialmente impreparati e automaticamente ci siamo mossi”.

“Abbiamo identificato un profilo come conseguenza di una linea precisa del management. Il profilo adatto era un allenatore giovane che si sposasse bene con la proprietà e mettesse in atto una valorizzazione del patrimonio giovanile, ma sempre con l’obbligo di tentare di arrivare a vincere con competenze e qualità. E noi abbiamo ritenuto che questo fosse Chivu, che rappresenta il profilo adatto per i nostri obiettivi. Una prova di coraggio e determinazione che ci può portare lontano. L’importante è che ci siano una proprietà forte e un programma definito.“È rimasto l’amaro in bocca a tutti, interisti e tifosi italiani, per la nostra debacle. Essere arrivati secondi è motivo di orgoglio, la finale di Champions League è l’appuntamento più prestigioso al mondo a livello di club. La lettura deve essere questa, non esaminare solo 95 minuti. Lo dico con grande decisione, la nostra stagione non è conclusa perché ci prepariamo a un altro avvenimento unico: il Mondiale per Club negli Stati Uniti, con Inter e Juve come rappresentanti”.