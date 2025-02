L'addio di Danilo chiude un'era: Juventus inedita in Champions per la prima volta negli ultimi 30 anni, il motivo

Getty Images

Prima volta in 30 anni

Quella che questa sera affronterà il PSV nella gara d'andata dei playoff di Champions League sarà una Juventus di fatto inedita. La squadra di Thiago Motta torna a disputare la fase ad eliminazione diretta della Champions, come non succedeva dall'annata 2021/22, quando la corsa si fermò agli ottavi di finale contro il Villarreal. E se si riavvolge il nastro a quella doppia sfida ecco emergere un dato significativo che, questa sera contro il PSV, vedrà in campo una Juve per certi versi 'diversa' dal solito.Alla luce dell'addio di Danilo, trasferitosi al Flamengo nel mercato di gennaio, per la prima volta negli ultimi 30 anni la Juventus giocherà una partita di Champions League senza poter schierare in campo - dall'inizio o a gara in corso - nemmeno un giocatore che in carriera abbia vinto la Coppa dei Campioni.