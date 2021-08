Come racconta l'edizione online di Repubblica, adesso per la Juve la situazione si fa già parecchio seria. Per il quotidiano, infatti, "Ritrovare la Juventus con un solo punto in classifica dopo due giornate, e soprattutto con un calendario tutt'altro che impossibile, è uno scenario che sarebbe stato impensabile fino a due settimane fa". Uno scenario però con cui adesso bisogna fare i conti: "La squadra di Allegri, o per meglio dire la "non squadra" rifacendosi al labiale di Chiellini intercettato nel dialogo con l'allenatore, ha mostrato lacune sia tecniche che caratteriali, venendo sonoramente fischiata sia a metà partita".