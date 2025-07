Lacrime e goal: come è andato il ritorno di Di Maria al Rosario

Getty Images

Accoglienza da brividi

Diciotto anni dopo l’addio, Angel Di Maria è tornato a vestire la maglia del Rosario Central, il club dove tutto era iniziato. Dopo quasi due decenni in Europa tra Benfica, Real Madrid, Manchester United, PSG e Juventus, “El Fideo” ha fatto il suo emozionante ritorno nella sfida contro il Godoy Cruz.All’Estadio Gigante de Arroyito, l’accoglienza è stata da re: cori, bandiere e lacrime. Di Maria è sceso in campo per il riscaldamento, ha alzato le mani al cielo ed è apparso visibilmente commosso. A 37 anni, ha realizzato il sogno di tornare a casa, accolto da una folla in delirio.

Gol su rigore e commozione

La beffa nel finale

Schierato titolare, ha subito lasciato il segno: al 68’ ha trasformato un calcio di rigore procurato da Veliz. Dopo il gol, si è tolto la maglia e ha mimato un cuore rivolto ai tifosi, con le lacrime agli occhi.All’87’ è stato sostituito dopo un fallo duro di Poggi. Al 95’, proprio Poggi ha segnato il gol dell’1-1 per il Godoy Cruz, rovinando parzialmente la festa. Ma per i tifosi, il vero risultato è stato rivedere Di Maria con i colori del Rosario.