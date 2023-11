L'ex attaccante della nostra Serie A, Paolo Di Canio, è tornato a parlare negli studi di Sky dei gravissimi episodi di Marsiglia che, hanno coinvolto l'ex giocatore della Juve Fabio Grosso.'Sappiamo per nostro malcostume che si aspettano (i pullman avversari ndr) con sputi, cosa volgare di un’ineducazione incredibile, ma qui parliamo di violenza assoluta. Si parte da accendini e monetine per arrivare a massi e sassate. Per loro è diventata la normalità. La violenza che vediamo sui social fa diventare tutto come se fosse normale e chi è già violento passa ancora più in là, attraversa il guado del pericolo con facilità. Grosso ha preso delle sassate. Se un sasso lo prendeva sulla tempia era tentato omicidio. Non è un assalto o violenza privata. Questo è attentato alla persona'.