A Canal Plus, Lacazette parla così del suo futuro: "Sono in trattativa con molti club. Sono aperto a tutte le possibilità. Lione? Non ho mai interrotto i rapporti col mio ex club. Sanno che sono libero, se mi vogliono devono fare una proposta", ha detto Lacazette che poi ha aggiunto: "Voglio giocare in Europa. Non gioco la Champions League da tanto tempo e mi manca".