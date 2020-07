Secondo quanto riporta Don Balon Alexandre Lacazette, attaccante dell'Arsenal, vuole lasciare il club perché ​ stanco dei pochi risultati e di aver perso un posto centrale in squadra. Oltre alla Juve il francese piace anche a Barcellona e ad Atletico Madrid. Il portale spagnolo scrive anche che adesso Lacazette sarebbe l'obiettivo di mercato numero 1 della Juve per l'attacco anche se secondo quanto risulta alla nostra redazione l'ariete polacco resta la priorità per l'attacco della prossima stagione.