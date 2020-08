L'ultimo nome per la Juventus? Sicuramente Lacazette. Il centravanti dell'Arsenal è stato accostato nuovamente ai bianconeri. A Sky Sport, l'hanno commentato Riccardo Trevisani e Paolo Condò. Parla Trevisani: "Giocatore adorabile, ma credo che alla Juventus serva un centravanti di un metro e novanta. Un centravanti grosso, anche per avere soluzioni diverse da Ronaldo e Dybala. Il giocatore non si discute, ma serve altro". Condò: "Aubameyang mi piace di più, anche lui non è la perfezione. La perfezione è però irraggiungibile, forse era raggiungibile un anno fa ed era Haaland. Con l'attuale bilancio della Juventus è impossibile, se uno dei due big va via, allora lo vedrei bene".